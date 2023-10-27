'جي بي مورغان' يرفع توصيته لسوق الأسهم السعودية إلى زيادة الوزن

رفع"جي بي مورغان"، اليوم الجمعة، توصيته لسوق الأسهم السعودية من محايد إلى زيادة الوزن، بسبب عوامل مثل أسعار النفط الممتازة، وقوة الدولار.

وعلى العكس من ذلك، فقد تم خفض تصنيف كوريا الجنوبية إلى"محايدة" بسبب جني الأرباح، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتباطؤ الطلب، والسياسة النقدية الأقل تيسيراً.ويخطط"جي بي مورغان" لتخصيص ميزانية خاصة به لزيادة الوزن في الصين، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند، نظراً لزخم النمو الجذاب في الصين، وانخفاض مراكز المستثمرين، والتقييمات الإيجابية.

وأضاف الإبراهيم على هامش مبادرة الاستثمار التي اختتمت أعمالها يوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض،"نتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين 5-7% في العام المقبل".الإسكوا تحذر: للحرب على غزة"تداعيات مدمرة غير مسبوقة" على الفلسطينيين headtopics.com

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