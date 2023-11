'جيسوس' يغادر إلى بلاده

وقال الهلال، في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس، إن مجلس إدارة الشركة برئاسة فهد بن سعد بن نافل يتقدم بخالص التعزية والمواساة إلى مدير الجهاز الفني جيسوس في وفاة شقيقه الذي تلقى نبأ وفاته اليوم الأربعاء.وأشار الهلال إلى أنه ينتظر أن يغادر جيسوس إلى بلاده خلال الساعات المقبلة، على أن يلتحق ببعثة الفريق الأول صباح يوم الجمعة في الأحساء أثناء تواجدهم؛ استعدادًا لخوض مباراة الجولة 12 من منافسات دوري روشن أمام مضيفهم الفتح.

