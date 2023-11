'جونغكوك' يطلق الإعلان التشويقي للأغنية Standing Next To You

الجدير بالذكر أن الألبوم سيصدر 3 نوفمبر وسط حماس جماهير الفنان جونقكوك الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة. ويعد أول ألبوم منفرد لجونقكوك مكون من 11 أغنية، يحمل "اللحظات الذهبية" له كفنان بعد تحطيمه أرقام قياسية بعدة أغاني منفرده.

وبدأ المغني جونقكوك مسيرته الفنية المنفردة مع إصدار أغنيته "Seven" التي لاقت نجاحًا واسعًا، وحصد العديد من الجوائز كأول فنان آسيوي منفرد يتصدر مخطط Billboard.

