'ثورة في القتال الجوي'.. 'بيرقدار TB3' التركية تجتاز بنجاح أول اختبار تحليق

اجتازت المقاتلة المسيّرة التركية "بيرقدار TB3"، بنجاح أول اختبار تحليق لها، في "مركز التدريب أقينجي" بولاية تكيرداغ، إذ حلّقت لمدة ساعة كاملة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.أعلنت شركة"بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، اجتياز المسيّرة المسلحة بيرقدار تي بي 3"Bayraktar TB3" بنجاح أول اختبار طيران لها في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وذكرت"بايكار" المصنّعة للمسيّرة في بيان، أنه أُجري اليوم الجمعة أول اختبار طيران لـ"بيرقدار TB3" تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار في"مركز التدريب أقينجي" بقضاء تشورلو بولاية تكيرداغ.

وقال:"في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، اجتازت Bayraktar TB3 بنجاح أول اختبار طيران لها، فلتكن هذه هديتنا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا". وطورت الشركة المسيّرة"بيرقدار تي بي 3" بإمكانات وطنية، وتتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، والقدرة على القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية. headtopics.com

كما يمكن تزويدها بذخائر وأسلحة ذكية تحملها تحت جناحيها. وجرى تصميمها لتكون مناسبة للاستعمال في حاملات المروحيات والطائرات على حد سواء بفضل جناحيها القابلين للطي. وقد عرضت الشركة مسيّرتها لأول مرة في مهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول في أبريل/نيسان الماضي.

وتُعد"بيرقدار قزل ألما" أول مقاتلة تركية مسيّرة طوّرت محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية. وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهي ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.هنأ السفير التركي لدى الرياض فاتح أولوصوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمنصبه الجديد وقدم شكره على مساعدات دول الخليج لتركيا إثر كارثة الزلازل. وقد أظهرت دول الخليج عقب الكارثة تضامناً كبيراً مع تركيا، من خلال إرسال فرق إنقاذ ومساعدات مختلفة. headtopics.com

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