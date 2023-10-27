'تيك توك' تنفي اتهامها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين

وقال متحدث باسم "تيك توك"في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالةرويترز: "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود على تيك توك، ونحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا".و قائلة إن منصتيهما متهمتان بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وقال متحدث باسم "تيك توك"في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالةرويترز: "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود على تيك توك، ونحن ملتزمون بتطبيق سياساتنا باستمرار لحماية مجتمعنا".و قائلة إن منصتيهما متهمتان بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين.

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«تيك توك» تنفي الاتهامات الماليزية بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيينقالت منصة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي، اليوم (الجمعة)، إن اتهامات الحكومة الماليزية لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين «لا أساس لها من الصحة». اقرأ أكثر ⮕

'ميتا' و'تيك توك' تعلقان على 'حظر المحتوى المؤيد لفلسطين'ردت شركتا 'ميتا' و'تيك توك'، على اتهامات من حكومة ماليزيا بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

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السلطات الفرنسية تمنع تظاهرة دعم للفلسطينيين في باريسقررت السلطات الفرنسية منع تظاهرة دعم للفلسطينيين، كانت مرتقبة يوم السبت في باريس بدعوة من عدة جمعيات ونقابات وهيئات سياسية. اقرأ أكثر ⮕

- الممنوع والمسموح في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيينشهدت ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بينما حظرت السلطات بعضها الآخر. ماذا يقول القانون بألمانيا؟ اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: الأعلام والكوفية الفلسطينية تغزو ملاعب أوروبامشجعو عدد من الفرق في أوروبا يرفعون الأعلام الفلسطينية في المدرجات دعما للفلسطينيين والضحايا في حرب غزة اقرأ أكثر ⮕