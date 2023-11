'تكافل الراجحي' تربح 84 مليون ريال في الربع الثالث .. بارتفاع 50 %

حققت الشركة خلال الربع الحالي صافي ربح بعد الزكاة قدره 81,933 ألف ريال مقابل 53,095 ألف ريال، وتعود الزيادة بمبلغ 28,295 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسية التالية: أيضا، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 1,013,123 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 123.8 %.قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة.

الانخفاض في صافي نتيجة خدمات التامين قابله ارتفاع في صافي إيرادات الاستثمار وصافي نتائج التمويل. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى النتائج المرفقة. قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين)، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقا للمعاييرالجديدة.

زيادة في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 240,942 ألف ريال ونسبة الزيادة قدرها 530.7 %. ويعود التحسن الى ارتفاع صافي نتيجة خدمات التامين قبل عقود إعادة التكافل. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى النتائج المرفقة.

