'تعليم الأحساء' تنفذ ورشة لتطبيق المنهج الوطني لرياض الأطفال

إلى دعم تطبيق المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال في الأحساء، والذي يفيد في تحسين ممارسة المعلمة في الوحدات بما يثير اهتمامات الأطفال. وتتميز هذه المرحلة بكونها تطبيقية، بحيث يتم إعداد المعلمة لبناء وحدات استقصائية تطبيقية للبرنامج.

يشمل البرنامج عددًا من المحاور، منها: أدلة المنهج الوطني. ممارسات المعلمة في مرحلة رياض الأطفال. الجدولة والتخطيط اليومي والبيئة المادية. المفاهيم القائمة على الاستقصاء والمعايير النمائية. وفي ختام الورشة، أعربت المشاركات عن سعادتهن بالبرنامج، وأكدت أنه سيساهم في تطوير ممارساتهن التدريسية ورفع جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال.

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