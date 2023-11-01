'تحول جذري'..رئيس مايكروسوفت يكشف كيف سيغير الذكاء الاصطناعي اقتصاد المملكة

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

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