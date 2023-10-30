'تايمز أوف إسرائيل': دخول 33 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة أمس الأحد

وقال مسؤول حكومي أمريكي لم يذكر اسمه للصحيفة إن إسرائيل ملتزمة بالسماح بدخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا، وهو العدد الذي أكدت الأمم المتحدة على ضرورة توفيره للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات المستلمة بلغ 118 شاحنة فقط منذ السماح بدخول المساعدات في الـ21 من أكتوبر الجاري، فيما لم يسمح بإدخال الوقود حتى اللحظة. وأفادت مراسلتنا بتجهيز السلطات المصرية صباح اليوم الدفعة الثامنة من المساعدات الفلسطينية بواقع 60 شاحنة تحمل مستلزمات طبية وأدوية ومياها وأغذية.

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