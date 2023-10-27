'تاليسكا' يكشف عن نادي أحلامه في البرازيل

كشف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن النادي البرازيلي العملاق الذي يحلم باللعب في صفوفه، بعد انتهاء مشواره الكروي في السعودية..ووفقًا لما نشره موقع 'portaldatorcida'، نقلاً عن قناة 'Goat' فإن تاليسكا الذى صرح سابقاً برغبته في إنهاء مسيرته في باهيا، يحلم باللعب في البرازيل مرة أخرى، ولكن هذه المرة بارتداء قميص كورينثيانز..

وصرح الموقع أن لاعب النصر فاجأ الجميع بأن لديه دائمًا رغبة قوية جدًا في أنه إذا عاد إلى البرازيل واللعب في بلده يومًا ما، فإنه يرغب في اللعب لنادٍ يشجعه، وهو كورينثيانز'..وأوضح أيضًا تاليسكا رغبته في اللعب لكورينثيانز، النادي الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وتاريخ حافل بالإنجازات في كرة القدم البرازيلية ..

اقرأ أكثر:

sabqorg »

بصمة تاليسكا لا تغيب في آخر 9 مباريات | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةبصمة تاليسكا لا تغيب في آخر 9 مباريات واصل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين اقرأ أكثر ⮕

بايدن يكشف عن تفاصيل محادثة مع الرئيس الصيني في 2021بايدن يكشف عن تفاصيل محادثة مع الرئيس الصيني في 2021 اقرأ أكثر ⮕

«البنك السعودي للاستثمار» شريكاً رسمياً لريال مدريدأعلن البنك السعودي للاستثمار الخميس رسمياً صفقة رعاية مع نادي ريال مدريد عملاق الكرة الأوروبية دون أن يكشف تفاصيل عن مدة وقيمة الشراكة. اقرأ أكثر ⮕

الاتفاق يُعلن عن عودة لعبة كرة اليد من جديدأعلن نادي الاتفاق عن عودة لعبة كرة اليد من جديد في النادي، بعد فترة من إيقافها. اقرأ أكثر ⮕

آثار حضارة مجهولة تظهر بسبب الجفاف في البرازيلآثار حضارة مجهولة تظهر بسبب الجفاف في البرازيل اقرأ أكثر ⮕

رسميًا.. القادسية يُعلن إقالة فاولر والتعاقد مع ميشيل غونزاليس لتدريب الفريقأعلنت إدارة نادي القادسية، عن إقالة المدرب الإنجليزي روبي فاولر، والتعاقد مع المدرب الإسباني ميشيل غونزاليس. اقرأ أكثر ⮕