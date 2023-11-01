'بوعيك نحميك'.. ملتقى للتوعية بمخاطر العنف الأسري في الدمام

وأكد المقبل، أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية دور الأسرة في المحافظة على شؤون أفرادها وعلى استقرارهم النفسي، وبث الأمان فيهم، كما يهدف إلى توعية المجتمع بأضرار العنف الأسري والآثار المترتبة عليه، والعمل على إيجاد آليات للتعامل مع حالات العنف الأسري والإيذاء.
وأوضح أن الملتقى يتضمن 4 محاضرات توعوية، يقدمها عدد من المختصين، إذ ناقشت مفهوم العنف الأسري وأشكاله، والعنف ضد المرأة والفتاة، وأبرز الأسباب المؤدية له والحلول، كما سلطت الضوء على طرق الوقاية من الإيذاء، وكيفية التربية الجنسية للأبناء.
وأشار، إلى أن أنظمة الحماية بالمملكة جاءت وفقًا لاستراتيجيات مدروسة بعناية مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لتحقيق مجتمع سليم ومُمكّن، ليحقق استقرار المواطنين والمقيمين، ويحسن جودة حياتهم، ويذلل المخاطر أمامهم، ويعمل على استمرارية دعمهم على مستوى اقتصادي واجتماعي ونفسي.
وصاحب الملتقى، معرضًا يضم عددًا من الأركان التوعوية والتثقيفية للتعريف بخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الربحية ذات العلاقة، ومن شأنها الإسهام في تعزيز وتمكين الاستقرار الأسري لدى الأسر، وتحسين جودة حياتهم في المجتمع، ودعم الجهود المبذولة للتصدي للعنف الأسري والعنف ضد المرأة.
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