'بنك روسيا' يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

بينما لم يعدل البنك المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يتوقع نموه في العام المقبل بنسبة 0.5% - 1.5%، وفي 2025 بنسبة 1.2% وفي 2026 بنسبة 1.5% - 2.5%.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.وصل اليوم الخميس، وفد قيادي من حركة"حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو."تسليم مصر مفاتيح غزة".. headtopics.com

رفع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على"جرائم حماس" التي ارتكبتها في 7 أكتوبر.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا.قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن لديها اسم قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تعتقد أنها مسؤولة عن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في جنين في مايو 2022.تمكّن العلماء من فك تشفير بروتين من الحيوانات المنوية لقنفذ البحر، والموجود أيضا لدى البشر، ما يفتح طريقا محتملا جديدا لعلاج العقم عند الذكور. headtopics.com

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كيف يتم تداول الروبل قبل اجتماع مهم للبنك المركزي الروسي؟يعقد مجلس إدارة 'بنك روسيا' (البنك المركزي الروسي) اليوم الجمعة اجتماعا لبحث السياسة النقدية للبلاد واتخاذ قرار حول سعر الفائدة. اقرأ أكثر ⮕

وزير المالية يبحث اتجاهات الاقتصاد العالمي مع رئيس بنك 'ميزوهو' و'ستاندرد تشارترد'التقى محمد الجدعان وزير المالية اليوم ماساهيكو كاتو، المدير والرئيس التنفيذي لبنك 'ميزوهو' الياباني، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار. كما تبادل الجدعان مع بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك 'ستاندرد تشارترد' وجهات النظر حول اتجاهات الاقتصاد العالمي. اقرأ أكثر ⮕

مسؤول أوروبي يعلن تحضير G7 للحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسياأعلن مسؤول أوروبي كبير أن دول الاتحاد تناقش في إطار G7 الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، وتطال الألماس الروسي والألومنيوم والسلع ذات الاستخدام المزدوج (الأغراض المدنية والعسكرية). اقرأ أكثر ⮕

شويغو يمنح ميداليات 'نجمة بطل روسيا الذهبية' للعسكريين الروسوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشيد بالعمل العسكري للجنود الروس ويمنح ميداليات 'نجمة بطل روسيا الذهبية' لأبطال العملية العسكرية الروسية. اقرأ أكثر ⮕

حاخام اليهود الأكبر في روسيا: يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام وصداقةأكد حاخام اليهود الأكبر في روسيا، بيريل لازار، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام وصداقة. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تدرّب قواتها على تنفيذ ضربة نووية 'هائلة'أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية وتهدف إلى محاكاة تنفيذ 'ضربة نووية هائلة' ردا على ضربة عدائية مماثلة على روسيا. اقرأ أكثر ⮕