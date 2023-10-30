'بلومبيرغ': لماذا لا يسير الهجوم البري وفق ما تعهدت به 'إسرائيل' بعد 7 أكتوبر؟

ذكر تقرير وكالة 'بلومبيرغ'، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ هجومه البري على غزة بشكل أكثر حذرًا مما تعهدت به 'إسرائيل'، بعد هجوم حماس الذي أودى بـ1400 شخص في السابع من أكتوبر..

والهدف الآخر الذي تتم مناقشته على نطاق واسع، بحسب الوكالة، هو أن 'إسرائيل' لن تعيد قطاع غزة بالكامل إلى مَن سيحكم في نهاية المطاف بدلًا من حماس. وتخطط لإنشاء منطقة عازلة لمنع تكرار أي هجوم؛ وفقًا لعدد من المسؤولين..وأبدت 'إسرائيل' عزمها على حصار المدينة الرئيسية في قطاع غزة، الأحد، ونشرت صورًا لدبابات على الساحل الغربي للقطاع الفلسطيني بعد 48 ساعة من إصدار أوامر بالتوسع في عمليات التوغل البرية عبر حدوده الشرقية؛ بحسب وكالة 'رويترز'..

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