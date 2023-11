'النعيم': تقنيات الواقع الممتد تعيد تشكيل مشهد الأعمال في أرامكو السعودية

ومع إضافة تقنية اللمس -هذه التقنية تسمح بردّ الفعل اللمسي لمحاكاة الأحداث الواقعية- يسهم ذلك في تحسين تدريب الإطفائيين في الشركة؛ بحيث ترتفع حرارة ملابسهم كلما اقتربوا من النار الافتراضية، ويستجيب الخرطوم الذي يحملونه للضغط. .وأضاف 'النعيم': بينما يعمل الواقع الافتراضي على دمج المستخدم في العالم الذي تجري محاكاته؛ يضع الواقع المعزز طَبَقات من المعلومات فوق العالم الواقعي باستخدام النظارات الذكية.

