'النمر': 90% من الجلطات القلبية يمكن تفاديها بالتحكم في هذه العوامل

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن 90% من الجلطات القلبية يمكن تفاديها بالتحكم بعوامل الخطورة التقليدية..وأوضح 'النمر'، عبر حسابه على منصة 'إكس'، أن عوامل الخطورة التقليدية تشمل: 'الكولسترول، والتدخين، والسكر، والضغط... إلخ'.

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن 90% من الجلطات القلبية يمكن تفاديها بالتحكم بعوامل الخطورة التقليدية..وأوضح 'النمر'، عبر حسابه على منصة 'إكس'، أن عوامل الخطورة التقليدية تشمل: 'الكولسترول، والتدخين، والسكر، والضغط... إلخ'.

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