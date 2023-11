'المالية' تصدر تقريرها للربع الثالث عن أداء الميزانية للعام 2023

كان وزير المالية، محمد الجدعان، توقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنسبة 6% بنهاية العام الحالي، وبنفس النسبة في 2024، مشيرا إلى أن الناتج المحلي غير النفطي نما بنسبة 6.1% في الربع الأخير. وقال الجدعان خلال جلسة التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية في مبادرة مستقبل الاستثمار: إن السعودية لديها ناتج نفطي وغير نفطي، فيما ن

ركز في رؤية 2030 على تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، إذ ننظر للناتج المحلي غير النفطي الذي كان وما زال يتزايد، ونسعى لنرى ذلك مستمرا على المدى المتوسط.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: وزارة المالية تصدر تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023 /عاجلوزارة المالية تصدر تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023 /عاجل

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: 258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية للعام 2023.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: 156 مليون ريال صافي ربح المواساة في الربع الثالث .. ارتفعت 28%أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث حققت الشركة 156 مليون ريال صافي ربح.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: انخفاض أرباح أسمنت المدينة 82% في الربع الثالث إلى 4.4 مليون ريالأعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث حيث حققت الشركة صافي 4.4 مليون ريال.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: ميزانية الربع الثالث .. إيرادات 258 مليار ريال ومصروفات 294 مليارا وعجز 35 ملياراأعلنت وزارة المالية ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2023 حيث بلغت الإيرادات 258 مليار ريال ، فيما تجاوزت المصروفات 294 مليار ريال، وبعجز 35 مليار ريال.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.539 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.311 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕