'الملك' يتبرع بـ 30 مليون للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.وبين معاليه أن ، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: الملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق/عاجلالملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق/عاجل

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني/عاجلالملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني/عاجل

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطينيالملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارالملك سلمان وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة لإغاثة الفلسطينيين بغزةسيتم إدخالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وفقا للهيئة الخيرية الهاشمية.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزةوجه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕