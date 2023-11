'المرور': ألفا ريال مخالفة تغيير المعالم الأساسية للمركبة دون اتخاذ الإجراءات النظامية

وقالت عبر حسابها في تويتر: إجراء أي تعديلات بجسم المركبة أو هيكلها تُغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية؛ يستدعي الغرامة المالية من ألف إلى ألفيْ ريال.

المملكة العربية السعودية

المرور: تغيير المعالم الأساسية للمركبة مخالفة عقوبتها 2000 ريالصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

'الأمن البيئي' تضبط عددًا من ملوثي البيئة بحرق المخلفات في مكةتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.

«المخدرات»: القبض على شخصين لترويجهما 9.6 كيلوغرام من «الحشيش»قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة جدة لترويجهما (9.6) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

عسير: إحباط تهريب 114 كيلوغراماً من «القات»أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (114) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

باول: سنأخذ في الحسبان الأثر التراكمي للتشديد النقديأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعها لاحقاً لمواصلة تباطؤ التضخم.

المركزي الأمريكي يبقى أسعار الفائدة دون تغيير /عاجلأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأمريكي.

