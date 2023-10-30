'المطرية الأولى' مستمرة أياماً.. جمعية الطقس: هطولات تتهيأ في 8 مناطق

توقعت جمعية الطقس والمناخ، أن تستمر الحالة المطرية الحالية والأولى في هذا الموسم لبضعة أيام..

وقالت الجمعية، إنه من المتوقع اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم غربي منطقة الرياض ومكة والباحة وعسير وجازان.

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