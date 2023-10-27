'المقاومة الإسلامية' في العراق تعلن استهداف قاعدة 'عين الأسد' الأمريكية

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها:"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي"عين الأسد" غرب العراق بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها إصابة مباشرة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين إنه منذ 17 أكتوبر"هوجمت القوات الأميركية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرات في سوريا"، موضحا أن هذه الهجمات نُفذت بطائرات مسيرة وصواريخ. ولواشنطن نحو 900 جندي في سوريا ونحو 2500 جندي في العراق يتمركزون في هذين البلدين"في إطار جهود منع عودة تنظيم داعش".أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة في طابا.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اتهم الحاخام الإسرائيلي يحُاد حداد مصر بمساعدة حركة"حماس" في غزة على مهاجمة إسرائيل، وأن"القاهرة تصدّر"الدواعش" إلى إسرائيل". headtopics.com

دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.الشرطة الاسرائيلية تطرد فريق RT من منطقة باب العامود في القدس وتهدده بالاعتقال (فيديو)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل وأن الأخيرة تؤخر عمليتها البرية في غزة تحت ضغط واشنطن وخوفا من غضب عالمي.اخترق صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، التي تعرضت قبل قليل لقصف صاروخي من كتائب"القسام".أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل تناولا فيه آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة. headtopics.com

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