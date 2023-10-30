'المسح الصحي الوطني': 37.5% من سكان المملكة البالغين لديهم تأمين صحي خاص

قدّم المسح الصحي الوطني ومسح صحة ورفاهية الطفل، تحليلًا وصفيًّا لاتجاهات خدمات الرعاية الصحية في المملكة؛ حيث أظهرت نتائج هذين المسحين أن 37.5% من سكان المملكة البالغين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، لديهم تأمين صحي خاص؛ في حين بلغت النسبة بين الأطفال، 19.5%، كما أظهرت النتائج أن نسبة الأشخاص البالغين الذين يقومون بفحوصات طبية دورية مرة واحدة على الأقل في السنة بلغت 46.8%؛ فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم احتياجات صحية لم يتم تلبيتها لأسباب متعلقة بالنظام الصحي 4.97%..

5% من الأطفال لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية والذين تتراوح أعمارهم بين العام و14 عامًا؛ بينما تقدر نسبة الأطفال الذين يدفع أولياء أمورهم نقدا أو عن طريق البطاقة الائتمانية للحصول على الرعاية الصحية لهم نحو 9.7%..وبيّنت النشرة أن نتائج المسح قدّرت نسبة البالغين (15 سنة فأكثر) ممن يقومون بفحوصات طبية مرة واحدة على الأقل سنويًّا بـ46.

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