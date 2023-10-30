'المسند' عن 'أبكر وقت لصلاة الظهر': يحل اليوم بالرياض ويستمر أياماً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم 'سابقاً' نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام يحل اليوم في الرياض عند تمام الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله- حتى 8 نوفمبر..

وأوضح، عبر حسابه على منصة 'إكس'، يقول: 'في الرياض تكون الشمس باتجاه القبلة الساعة 03:53 م، وهذا المعيار صالح لمدة أسبوع تقريباً'..وأضاف: 'تبلغ حصة الليل نحو 12:46 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:14 ساعة، والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الميزان'.

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