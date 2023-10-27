'القحطاني': فرص هطول الأمطار على ‫جدة مستمرة حتى الاثنين المقبل

قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة..وأوضح 'القحطاني أن الحالة المطرية ستكون مستمرة حتى يوم‫ الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الحالة المؤثرة حاليًا ستنتهي تدريجيًّا خلال الساعات المقبلة.

قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة..وأوضح 'القحطاني أن الحالة المطرية ستكون مستمرة حتى يوم‫ الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الحالة المؤثرة حاليًا ستنتهي تدريجيًّا خلال الساعات المقبلة.

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