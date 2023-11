'القسام' تنشر مقطعا لاستهداف آليات الاحتلال وتدميرها شرق حي الزيتون (شاهد)

كما أعلنت"كتائب القسام"، في بيان،"إطلاقها طائرة زواري انتحارية تجاه موقع مارس العسكري" الإسرائيلي في غلاف غزة، دون مزيد من التفاصيل. وفي بيان سابق، ذكرت"كتائب القسام"، أن عناصرها"باغتوا قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط وأجهزوا على 3 جنود من مسافة صفر".سياسة"حزب الله" يعلن استهداف موقعين إسرائيليين على الحدود مع لبنان320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزة

'كتائب القسام': دمرنا آلية إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة مضادة للدروعأعلنت 'كتائب القسام'، اليوم الأربعاء، عن تدمير دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت متوغلة شرق حي الزيتون في قطاع غزة، بقذيفة 'الياسين 105'، مؤكدا اشتعال النيران فيها.

'كتائب القسام' تعرض مشاهد جديدة لتدمير آليات عسكرية إسرائيلية شرق حي الزيتون.. 'معارك التحام'نشرت 'كتائب القسام' الجناح العسكري لحركة 'حماس'، مقطع فيديو مصور يعرض مشاهد من 'التحام' مقاتليها بالآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها.

القسام: مقاتلو الكتائب يخوضون معارك شرسة مع القوات الإسرائيلية شرق حي الزيتونأعلنت 'كتائب القسام' الجناح العسكري لحركة 'حماس'، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.

'القسام' تعلن تدمير آلية إسرائيلية شرق حي الزيتون في غزةبقذيفة 'الياسين 105'، بحسب بيان مقتضب للذراع العسكري لحركة 'حماس'

'القسام' تعلن تدمير آلية للاحتلال عقب توغلها شرق حي الزيتون في غزة

'القسام' تعلن عن تدمير آلية للاحتلال توغلت شرق حي الزيتون في غزة

