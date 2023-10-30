'القسام' تنشر فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات.. وبّخن نتنياهو بشدة (شاهد)

وقالت إحدى الأسيرات:"نتنياهو، نعلم أنه بالأمس كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، وبدلا من ذلك نتحمل المسؤولية عن فشلكم".

وأضافت"نحن هنا منذ 23 يوما، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الفشل الذي تسببت به في 7 أكتوبر، لأنه لم يكن هناك أي جندي في المكان، ولم يأتي إلينا اي شخص، ولم يدافع هنا أي شخص".وتابعت"نحن مواطنات بريئات وسذّج، ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر. أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا".

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