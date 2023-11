'القسام' تنشر مقطعا لاستهداف أفراد جيش الاحتلال بقذيفة من طائرة مسيرة (شاهد)

Hamas military wing publish scenes of it throwing a bomb using a UAV on an Israeli infantry unit near Beit Hanounوأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل أحد جنوده في معارك بقطاع غزة الفلسطيني، ما يرفع حصيلة قتلاه خلال التوغل البري إلى 16، وارتفاع الحصيلة الكلية لجنوده القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 329.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة"إكس"، إن"المقدم شاليف تسيون شرابي (22 عاما)، من مستوطنة متنا عومريم وهو مسعف قتالي في الكتيبة 749، قتل خلال العمليات في قطاع غزة". وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام عبرية ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في المعارك البرية في قطاع غزة، إلى 15 منذ فجر الثلاثاء.من جابنها، أعلنت كتائب "القسام" التابعة لحركة"حماس" الفلسطينية، الأربعاء، تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف"الياسين 105" في بلدة بيت حانون، فيما أفادت القناة 13 العبرية الخاصة بـ"ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بمعارك غزة إلى 15 منذ الثلاثاء".

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي"كتائب القسام" في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.سياسةواشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"

