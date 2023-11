'القسام' تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين شمال غرب غزة

وقالت الكتائب في منشور على تلغرام:"كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".والأربعاء، أعلنت"القسام" تدمير دبابتين و4 آليات إسرائيلية بقذائف"الياسين 105" في بلدة بيت حانون.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية"عمقت توغلها" داخل شمال ووسط القطاع. ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي"كتائب القسام" في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيين، بينهم 3648 طفلا، وأصاب نحو 22219​​​​​​​، كما قتل 130 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

