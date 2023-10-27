'القسام': قوة إسرائيلية حاولت تنفيذ إنزال على شاطئ رفح وفرّت تاركة أسلحتها

أعلنت"كتائب القسام" أن قوات إسرائيلية حاولت تنفيذ عميلة إنزال على شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع فجر اليوم، وأنها فرّت تاركة كميات من الأسلحة.وذكرت كتائب القسام في بيانها:"حاول العدو فجر اليوم الجمعة 27-10-2023م القيام بعملية إبرار"إنزال" على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة"حماس" عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية"السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت"حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.ما هي"نبوءة أشعياء" بعد حديث نتنياهو وعلاقتها بمصر؟ headtopics.com

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.اللقطات الأولى لآثار سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.أفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.

دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.ذكرت صحيفة"صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت. headtopics.com

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القسام يعلن إفشال إنزال إسرائيلي على شاطئ رفح.. 'غنم ذخائر كثيرة'صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

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