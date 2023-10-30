'القسام': استهدفنا آليتين إسرائيليتين توغلتا شرق غزة

أعلنت"كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة"حماس"، الاثنين، استهداف آليتين إسرائيليتين"توغلتا" في حي"الزيتون" شرق مدينة غزة.

وكانت"كتائب القسام" أعلنت في بيان سابق، أنها استهدفت"ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105"، قبل أن ترفع العدد إلى اثنين. وكانت حكومة غزة قد أعلنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها في شارع"صلاح الدين" جنوب شرق مدينة غزة.

وأضاف:"لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها". وأردف أن"ما جرى في شارع صلاح الدين يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد بأي منطقة داخل القطاع تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا". headtopics.com

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