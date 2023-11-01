'القاعدة' .. علم التاريخ النفسي حينما يتنبأ بالكارثة

احتفى بسلسلته الروائية هذه، النقاد والقراء لما تحويه من بناء عالم متشابك، وأفكار غير مسبوقة، وتفاصيل مذهلة، يرسم فيها مجرتنا في المستقبل البعيد، وحازت جائزة"هوجو" لأفضل سلسلة على الإطلاق في 1966، وترجمت إلى لغات عدة، وبيعت ملايين النسخ منها، وصدرت أخيرا باللغة العربية عن دار كيان في مصر.
السلسلة الروائية الشهيرة تحولت قبل أعوام إلى إنتاج تلفزيوني ضخم، بمسلسل من ثمانية مواسم، يرى نقاد أنه يفتقر إلى الكائنات الفضائية، في ميزة تتيح الاستمتاع بالأحداث التي تثري الخيال، بطلها الإنسان الذي نعرفه، دون أن يتسنى لكاتبها إسحق عظيموف أن يراها على التلفزيون، إذ توفي 1992.
في خيال عظيموف، فإن المستقبل يعد الفرد بالقفز عبر الفضاء، وهي الوسيلة العلمية الوحيدة للسفر بين النجوم، وكذلك الأمر في"ترانتور" مركز الإمبراطورية لمئات الأجيال المتعاقبة، كوكب من أكثر الكواكب المزدحمة بالسكان والمتقدمة صناعيا في المجموعة الشمسية، أكثف وأغنى تكتل بشري قد عرفه البشر، وكل الأراضي في هذا الكوكب كانت مدينة واحدة، كثافته السكانية تتخطى الـ40 مليارا، في كثافة سكانية مكرسة بشكل شبه كامل لاحتياجات إدارة الإمبراطورية، التي تحتوي على كوينتليون إنسان.
عالم التاريخ النفسي أو"سيلدون الغراب" كما يدعى، كنوع من التشبيه لأنه يصر على التنبؤ بكارثة، من خلال معادلات نظرية ورياضية، إذ يعد التاريخ النفسي فرعا من الرياضيات، يتعامل مع ردود فعل التكتلات البشرية للمحفزات الاجتماعية والاقتصادية المحددة، وفقا للموسوعة المجرية، ولكن لم يشغل عالم نفسه بأحداث ستقع بعد ثلاثة قرون؟سيلدون، رجل عجوز وأصلع، يعرج، وبعينين زرقاوين تلمعان بذكاء شديد، هكذا يصفه الكاتب، ينخرط في مشروعه وخطته علماء رياضيات، منهم عالم الرياضيات الدكتور جال دونريك، الذي يسعى إلى...
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