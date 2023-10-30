'القسام' تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومته (فيديو)

نشرت كتائب"القسام" مقطع فيديو لأسيرات إسرائيليات لديها يوجهن رسالة بالصوت والصورة للحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية"طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مختلف أرجاء قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى الفسطينيين.

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف صورة قارن فيها بين المظاهرات الداعمة لفلسطين وغزة وتلك التي خرجت دعما لأوكرانيا، وكتب:"شاهدوا الفرق". headtopics.com

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير دورية حول الوضع في جمهورية داغستان من إدارة الأمن الفدرالي الروسي، ورئيس الجمهورية شخصيا.

أوضحت الحكومة المصرية سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في البلاد، عقب أن أصبحت تزيد عن الساعة فى بعض المناطق، وسط تساؤلات لدى بعض المواطنين.أفادت"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل. headtopics.com

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

'القسام' تنشر رسالة مسجلة بالصوت والصورة من أسيرات إسرائيليات لنتنياهو وحكومتهنشرت كتائب 'القسام' مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها للحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنامين نتنياهو. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تنشر فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين لديها يتضمن رسالة للحكومة الإسرائيلية ونتنياهونشرت كتائب 'القسام' مقطع فيديو يحتوي على رسالة وجهها عدد من الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو وحكومته. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تنشر فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات.. وجهن رسالة إلى نتنياهو (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

'القسام' تنشر فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات.. وبّخن نتنياهو بشدة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تنشر فيديو لإصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة (فيديو)نشرت كتائب 'القسام' مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة. اقرأ أكثر ⮕

300 خبير إسرائيلي: الاقتصاد يمر بوقت صعب يستوجب إجراءات فوريةقالوا في رسالة لنتنياهو وسموتريتش: 'أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية'.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕