'الفنون البصرية' تستعد لتنظيم مهرجان 'رش' فن الجداريات بالرياض

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين: "إن المهرجان يمثّل منصة ديناميكية للتبادل الفني، وكسر الحواجز الثقافية وإقامة الروابط بين المجتمعات الفنية المتنوعة وتعزيز المشاركة الاجتماعية من خلال الفعاليات المتعددة"، معربةً عن أملها في أن تضع هذه النسخة للمهرجان أساساً قوياً عبر تطوير التبادل الثقافي لمجتمعات الفنون الجدارية في المنطقة، وأن يؤثر المهرجان بشكلٍ عميق على المجتمع عن طريق الأنشطة المتنوعة في عدة مناطق سعودية، والتي ستقدم عناصر فنية مستدامة لزيادة وعي العامة...
وأوضح القيّمان الفنيّان مصممة الجرافيك والفنانة السعودية بسمة فلمبان، والكاتب والفنان البريطاني سيدار لويسون، أن البرنامج يهدف إلى استكشاف تاريخ فن الجداريات، وكيفية تواجده جنباً إلى جنب مع ثقافة الفن المعاصر، لنتخيّل المستقبل المشترك، مُؤمِّلين أن تضع هذه النسخة من "رش" أساساً للبيئة الحاضنة التي نطوّرها لنشر ثقافة فن جداريات الشارع إقليمياً والارتقاء بها عالمياً.
ويمثّل هذا المهرجان شكلاً فنياً نابضاً بالحياة يعكس الآراء المتنوعة للمجتمعات التي يأتي منها، وسيشارك القيّمان بدعوة الفنانين للمهرجان الذي سيجمع أكثر من 30 فناناً محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويلتقي فيه أكثر من 50 متحدثاً وموسيقياً ومؤدياً، لتعزيز التبادل الفنّي بين المجتمعات، وستعمل فلمبان إلى جانب لويسون على تحويل أحد المباني القديمة بحي المغرزات إلى رحلة فنيّة لعشاق فن الجداريات، وإتاحة الفرصة لمشاركة المواهب، وإبراز التنوع الثقافي من خلال الأعمال الفنيّة.
وتُقِيم الهيئة عبر مهرجان "رش" فن الجداريات، الذي يتضمن مجموعةً من البرامج العائلية الفنيّة، والمحاضرات، والحوارات، وورش العمل، إضافةً إلى الأنشطة التفاعلية التي تُناسب مختلف الفئات العمرية، والعروض الموسيقية، ومنطقة للتزلج على الألواح، وأماكن مخصصة لبيع الأزياء، والطعام، فضلاً عن عروض الأفلام.
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