'الفنون البصرية' تستعد لتنظيم مهرجان 'رش' فن الجداريات بالرياض

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة الفنون البصرية دينا أمين: "إن المهرجان يمثّل منصة ديناميكية للتبادل الفني، وكسر الحواجز الثقافية وإقامة الروابط بين المجتمعات الفنية المتنوعة وتعزيز المشاركة الاجتماعية من خلال الفعاليات المتعددة"، معربةً عن أملها في أن تضع هذه النسخة للمهرجان أساساً قوياً عبر تطوير التبادل الثقافي لمجتمعات الفنون الجدارية في المنطقة، وأن يؤثر المهرجان بشكلٍ عميق على المجتمع عن طريق الأنشطة المتنوعة في عدة مناطق سعودية، والتي ستقدم عناصر فنية مستدامة لزيادة وعي العامة...

وأوضح القيّمان الفنيّان مصممة الجرافيك والفنانة السعودية بسمة فلمبان، والكاتب والفنان البريطاني سيدار لويسون، أن البرنامج يهدف إلى استكشاف تاريخ فن الجداريات، وكيفية تواجده جنباً إلى جنب مع ثقافة الفن المعاصر، لنتخيّل المستقبل المشترك، مُؤمِّلين أن تضع هذه النسخة من "رش" أساساً للبيئة الحاضنة التي نطوّرها لنشر ثقافة فن جداريات الشارع إقليمياً والارتقاء بها عالمياً.

ويمثّل هذا المهرجان شكلاً فنياً نابضاً بالحياة يعكس الآراء المتنوعة للمجتمعات التي يأتي منها، وسيشارك القيّمان بدعوة الفنانين للمهرجان الذي سيجمع أكثر من 30 فناناً محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويلتقي فيه أكثر من 50 متحدثاً وموسيقياً ومؤدياً، لتعزيز التبادل الفنّي بين المجتمعات، وستعمل فلمبان إلى جانب لويسون على تحويل أحد المباني القديمة بحي المغرزات إلى رحلة فنيّة لعشاق فن الجداريات، وإتاحة الفرصة لمشاركة المواهب، وإبراز التنوع الثقافي من خلال الأعمال الفنيّة.

وتُقِيم الهيئة عبر مهرجان "رش" فن الجداريات، الذي يتضمن مجموعةً من البرامج العائلية الفنيّة، والمحاضرات، والحوارات، وورش العمل، إضافةً إلى الأنشطة التفاعلية التي تُناسب مختلف الفئات العمرية، والعروض الموسيقية، ومنطقة للتزلج على الألواح، وأماكن مخصصة لبيع الأزياء، والطعام، فضلاً عن عروض الأفلام.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALWATANSA: الفنون البصرية تستعد لتنظيم مهرجان 'رش' فن الجداريات في الرياضتستعد هيئة الفنون البصرية لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان 'رش' فن الجداريات الذي سيجمع في مدينة الرياض نخبة من الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى 6...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: لجمع فناني العالم في الرياض.. 'الفنون البصرية' تستعد لتنظيم مهرجان 'رش' فن الجدارياتسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'شارع السويلم الثقافي'.. مهرجان لإحياء ألعاب الأطفال القديمة في نوفمبر المقبلتستعد وزارة الثقافة لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان 'شارع السويلم الثقافي' في مدينة الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مهرجان دولي لتعزيز الحضور الإبداعي لفن الجداريات في السعوديةينطلق منتصف نوفمبر الحالي مهرجان دولي لفن الجداريات، يستقطب نخبة من الفنانين والمبدعين من حول العالم للمشاركة في هذا المسرح الفني المفتوح

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: معرض سعودي يبرز أعمالاً فنية بقوالب صناعيةيعزز «معرض الفن الصناعي» أنواع الفنون المتنوعة الداعمة للفنانين السعوديين، ويعرض أعمالهم بطرقٍ مبتكرةٍ تُطلق إبداعاتِهم.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕