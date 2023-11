'الغارديان': خطاب ستارمر الأخير لن ينهي الانقسامات داخل حزب العمال

لا يتوقع أن تنجح كلمته التي ألقاها يوم الثلاثاء في إسكات النقاد. إن انهيار المسؤولية الكلية، والتي يشترط أن تتحلى بها حكومة الظل مثلها في ذلك مثل الحكومة الفعلية، يشير إلى أشياء يتوقع حدوثها في قادم الأيام.

وتضيف الغارديان أنه ليس من سمات رجل الدولة أن يلجأ إلى معاقبة نائب في البرلمان، بتعليق عضويته في الحزب بسبب ما قد يربو إلى أن يكون استئنافاً للصراعات الفصائلية داخل حزب العمال. يقول السير كير إن الوقت الآن ليس وقت وقف إطلاق النار بين المتحاربين. ولكن قد يسأل المرء، إذا لم يكن الآن هو وقته، فمتى يكون إذن؟ لقد حول القصف الإسرائيلي غزة إلى مقبرة للآلاف من الناس؛ كثيرون منهم أطفال، إلى حياة في الجحيم لكل الآخرين.

لم يتمكن السير كير، وهو المحامي المتخصص في حقوق الإنسان، من القول ما إذا كانت"إسرائيل" قد انتهكت القانون الدولي، أو ما إذا كانت أفعالها مبررة أخلاقياً. هناك سواه من يقول ذلك. ترى الحكومة النرويجية أن قوانين الحرب لم تحترم بشكل كامل من قبل"إسرائيل".يبرر السير كير الحرب في شمال غزة من أجل تدمير حماس. الغاية متفهمة، بحسب"الغارديان"، ولكن المحللين يحذرون من أن كل محاولة لاستئصال المجموعات الفلسطينية المسلحة إنما ينجم عنها إنتاج"مكررات متطرفة وألغاز أسوأ".

