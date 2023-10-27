'الغذاء والدواء' تطرح لائحة جديدة لتسجيل مصانع المستحضرات البيطرية

وسمحت الهيئة للمصنع المحلي الناشئ بالتعاقد مع مصانع أخرى لتصنيع مستحضرات خاصة به بحيث يكون المصنع المحلي الناشئ هو مالك حقوق التسويق لتلك المستحضرات، على أن يلتزم بالحصول على شهادة التصنيع الدوائي الجيد "GMP" خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل أول مستحضر يسجل لدى الهيئة.بالتقدم بطلب تسجيل خطوط إنتاج إضافية، غير ما تم تقديمه في النظام الإلكتروني لتسجيل الأدوية السعودي "سدر" وذلك وفق 3 شروط.

وبينت أن الشروط تتمثل في أن تقوم الشركة بتحديد المستحضر الإضافي في مخاطباتها للهيئة، وأن يشمل الخطاب تعهداً بتسجيل المستحضر الإضافي خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الزيارة، فضلا عن أنه في حال تعثر تسجيل المستحضر الإضافي يتم التقدم بالمبررات للهيئة.وبشأن المستحضر المستورد المقدم للتسجيل، أوجبت الهيئة أن يكون مسجلاً ومسوقًا في بلد المنشأ قبل تسجيله في المملكة وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون "نظام" المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت أنه في حال عدم تسجيله وتسويقه ببلد المنشأ يجب أن يُوضح سبب ذلك وأن تُقدم شهادة مستحضر صيدلاني "CPP" أو شهادة حرية البيع "FSC" للمستحضر بنفس التركيبة من أحد الجهات الرقابية المعتبرة التي تقبلها الهيئة وفق ما هو مذكور في الهيكل الإجرائي لترخيص الأدوية "Regulatory Framework for Drugs Approval".الهامة والضرورية والتي ترى الهيئة أهمية توفرها. headtopics.com

وتسري الضوابط السابقة وفق المتطلبات التالية: خطاب من الشركة يفيد بالبدء بالتصنيع بغرض التصدير مذكوراً به "الاسم التجاري والعلمي، والتركيز والشكل الصيدلاني، وحجم العبوة، وخطوات التصنيع، والدول المصدر لها، بالإضافة إلى تعهد بعدم التسويق في السوق السعودي قبل تسجيله.من قبل شركات دوائية تملك حق تسويق مستحضر ولا تملك مصانع دوائية، وللهيئة الاستثناء في حال كون المستحضر مصنٌع محلياً أو مبتكراً أو من المستحضرات الجنيسة الضرورية التي ترى الهيئة أهمية توفرها في المملكة.

وحظرت تسجيل مستحضرين يحملان مواد فعالة مختلفة بأسماء تجارية متشابهة، أو التعديل على ملف المستحضر المقدم للتسجيل بعد البدء في مرحلة التقييم العلمي وللهيئة الحق في قبول التعديلات الضرورية في مرحلة التحقق الأولي. headtopics.com

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