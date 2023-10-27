'الغارديان': بوريس جونسون ينضم إلى قناة 'جي بي نيوز' كمقدم

جونسون: سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة الرائعة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء.. (الأناضول)، حصل على وظيفة مدفوعة الأجر كمقدم برامج في قناة"جي بي نيوز"، لينضم إلى جاكوب ريس موغ ونايجل فاراج في القناة اليمينية.
وأشارت صحيغة الغارديان إلى أنه لم يتم الكشف عن راتب جونسون، لكن من المرجح أن يحصل على مبلغ من ستة أرقام. يتقاضى ريس موغ 350 ألف جنيه إسترليني سنويًا، ويحصل نائب رئيس حزب المحافظين، لي أندرسون، على 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا من القناة.
يتقاضى جونسون بالفعل مبلغًا مرتفعًا من ستة أرقام ككاتب عمود في صحيفة ديلي ميل، وقد جنى ملايين الجنيهات الاسترلينية في دائرة المتحدثين منذ إطاحته من رئاسة الحكومة قبل أكثر من عام. وأضاف:"يسعدني أن أقول إنني سأنضم إليكم قريبًا في"جي بي نيوز" سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة الرائعة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء بدءًا من روسيا والصين والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل تلك التحديات، إلى الفرص الهائلة التي تنتظرنا، ولماذا أعتقد أن أفضل أيامنا لم يأتوا بعد. ولماذا ترغب شعوب العالم عمومًا في رؤية المزيد من «وقد برزت القناة من خلال تعيين أسماء سياسية كبيرة من اليمين بما في ذلك فاراج وريس موغ وأندرسون. headtopics.com
وكشفت صحيفة"ذا ميل" النقاب عن جونسون ككاتب عمود في يونيو/حزيران، وقالت إن عموده الأول سينشر في الساعة الخامسة مساء ذلك اليوم، بعد يوم واحد فقط من تقرير كشف أنه تعمد تضليل مجلس العموم بشأن فضيحة"بارتي جيت" وكان جزءًا من حملة لترهيب النواب الذين التحقيق معه.
ومن شأن مكانة جونسون في التقديم أن تبقيه في أعين الجمهور وتمنحه منصة للتعبير عن آرائه في وقت صعب بالنسبة لريشي سوناك، الذي يحاول تغيير حظوظه في استطلاعات الرأي.