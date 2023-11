'العلا FM'.. تجسيد لمنجم تاريخي بعيون سعودية إبداعية

كما يبلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في السعودية نحو 45 مليار ريال؛ إذ تم إطلاق برنامج رواد التقنية في أربع مناطق رئيسية في السعودية، وذلك بالتعاون مع أكثر من 40 شريكًا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، كما تم العمل على إطلاق ثمانية مراكز ابتكار في التقنيات الناشئة..

ALMOWATENNET: إذاعة العلا FM ترسم إعلامًا سعوديًّا مؤثرًا عبر الكوادر الوطنية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةإذاعة العلا FM ترسم إعلامًا سعوديًّا مؤثرًا عبر الكوادر الوطنية أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن الإطلاق الرسمي لإذاعة العلا FM، وذلك خلال حفل أقامته

ALYAUM: للتعبير عن الموروث الثقافي.. تفاصيل تدشين إذاعة 'العُلا FM'أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن الإطلاق الرسمي لإذاعة العلا FM، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة في قاعة 'مرايا' بالعُلا، بحضور عدد من المسؤولين من منظومة الإعلام السعودي، ومن الهيئة الملكية.

ALWATANSA: تدشين إذاعة العُلا FMأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن الإطلاق الرسمي لإذاعة العلا FM، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة في قاعة 'مرايا' بالعُلا، بحضور عدد من المسؤولين من منظومة الإعلام السعودي، ومن الهيئة...

ALYAUM: مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء.. تجربة فريدة يعيشها الزوار وسط الطبيعةيحظى زوار محافظة العلا بالعديد من الفرص المشوقة المتمثلة في أماكن الاستجمام والاسترخاء وسط معالمها الطبيعية، ومن بين تلك الخيارات مهرجان 'العلا للاستجمام والاسترخاء' 2023.

ALYAUM: قاوم روتين العمل اليومي بالانضمام لـ 'مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء'في واحدة من أجمل بقاع أراضيها (العلا) تحتضن السعودية لمهرجان العلا ​​للاستجمام والاسترخاء الذي يحل علينا في موسمه الثالث على التوالي في الفترة من 20 اكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

AAWSAT_NEWS: مهندس معماري عالمي لتصميم معهد الواحة الثقافية الزراعي في العلاأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اختيار المهندس المعماري العالمي «فرانسيس كيري» لتصميم معهد الواحة الثقافية الزراعي.

