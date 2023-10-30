'الطيران المدني' تعلن السياسة الاقتصادية للقطاع.. وتصدر 3 لوائح

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في المملكة، واعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم 30 أكتوبر 2023..

وتعزيزًا لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة؛ مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقًا لمخططاتهم، كما تؤكد اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني؛ لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

الدفاع المدني بغزة: فوجئنا بحجم الدمار وعدد القتلى بعد عودة الاتصالات للقطاعقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل اليوم الأحد، إن الدفاع المدني فوجئ بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات للقطاع. اقرأ أكثر ⮕

قتلى وجرحى في موجة قصف إسرائيلي جديدة لمناطق متفرقة من قطاع غزةشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسة استهدافات جديدة طالت عددا من الأحياء في قطاع غزة ومخيم جباليا. اقرأ أكثر ⮕

المملكة تعلن بدء المحادثات بين طرفي النزاع بالسودان في جدةالمملكة تعلن بدء المحادثات بين طرفي النزاع بالسودان في جدة اقرأ أكثر ⮕

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن الفائزين في «تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً»وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن الفائزين في «تحدي الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً» اقرأ أكثر ⮕

'إنقاذ' و'معاقبة' شخص احتُجز في 'سيل'تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة الليث، من إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعةالدفاع المدني: أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعة اقرأ أكثر ⮕