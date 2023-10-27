'الصراع الفلسطيني الإسرائيلي' على جدول مباحثات بوغدانوف والسفير الإماراتي في موسكو

وقالت الخارجية الروسية في بيان:"في 27 أكتوبر، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو محمد أحمد الجابر بناء على طلبه".طوفان الأقصىوحتى يوم الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.أفادت وسائل إعلم مصرية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في طابا المصرية وإصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

رفع مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، خلال خطابه في الجمعية العامة رمز استجابة سريعة (QR code)، زعم أنه يحوي أدلة على"جرائم حماس" التي ارتكبتها في 7 أكتوبر.عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب، صرحت الأسيرة المفرج عنها يوخفيد ليفشيتز (85 عاما) بأن عناصر"حماس" كانوا"ودودين للغاية" ما أثار حفيظة مؤيدي إسرائيل.

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المصري اللواء أحمد العوضي، إن مصر لن تقوم بأي رد عسكري إلا في حال تعرض أمنها القومي لأي مخاطر خارجية.أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

بوغدانوف ونائب وزير الخارجية الإيراني يناقشان التصعيد غير المسبوق في قطاع غزةناقش نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع نائب وزير خارجية إيران علي باقري كني جملة قضايا جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

بيان روسي 'قوي' بعد زيارة وفد حماس: لا نقبل هذا الاتهامدانت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، محاولات اتهام موسكو بـ'دعم الإرهاب'، في سياق الاتصالات التي تجريها في الشرق الأوسط للمساهمة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

بوتين: نتابع بقلق وألم الوضع المأساوي في الأرض المقدسةالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلق على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويحذر من أمر خطير! اقرأ أكثر ⮕

روسيا تدين الاتهامات الموجهة إلى موسكو بدعم 'الإرهاب' على خلفية استقبال وفد حماسدانت وزارة الخارجية الروسية محاولات اتهام روسيا بدعم 'الإرهاب' في سياق الاتصالات التي تجريها في الشرق الأوسط للمساهمة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

الجامعة العربية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الرواية الزائفة للاحتلالأكّد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، إن الهجمات الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، أدخلت الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في مرحلة بالغة الدقة والخطورة. اقرأ أكثر ⮕

وفد 'حماس' تعرب من موسكو عن تقدير الحركة الشديد لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتينأعربت حركة 'حماس' عن تقديرها الشديد لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية لوقف الحرب على غزة. اقرأ أكثر ⮕