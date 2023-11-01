'الصليب الأحمر' تعلن مغادرة سبعة من موظفيها قطاع غزة عبر معبر رفح

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفادت مصادر بأن نحو 320 أجنبيا على الأقل عبروا الحدود إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة عبر معبر رفح. وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التي تحمل جرحى فلسطينيين تواصل دخول المستشفيات في شمال سيناء بمصر، مضيفة أنه تم إدخال 16 مريضا إلى المستشفيات حتى الآن.

يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.أصدر الأزهر، اليوم الثلاثاء، بيانا تعقيبا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جباليا في قطاع غزة.مصر..

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