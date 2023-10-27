'الصحة': استشهاد 7326 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر

وقالت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامداساني" في جنيف اليوم الجمعة: "العقاب الجماعي جريمة حرب. لا بد أن يتوقف العقاب الجماعي الذي توقعه إسرائيل على جميع سكان غزة فورًا".

وذكرت المفوضية أيضًا أن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب وفظائع بما في ذلك خطف مدنيين من إسرائيل، خلال الهجمات الدموية التي شنتها في السابع من أكتوبر. وطالبت شامداساني الفصائل الفلسطينية بوقف "الهجمات العشوائية" على إسرائيل.

ويعتقد أن هناك ما يربو على 200 أسير، معظمهم مدنيون، لدى حماس في غزة. وأعلنت إسرائيل "حصارًا شاملًا" على غزة وقطع إمدادات الماء والغذاء والكهرباء والوقود عن القطاع. وأشارت شامداساني إلى اقتراب كارثة إنسانية فيما يخص 2.2 مليون نسمة محاصرين داخل غزة يتم معاقبتهم جماعيا. headtopics.com

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