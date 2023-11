'الصحة العالمية': مستشفى السرطان بغزة متوقف عن العمل

بدوره، ذكر مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي عاود استهداف المستشفى. وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين والوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، وتبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

أنجلينا جولي حول مقتل وجرح المئات في قصف إسرائيل لمخيم جباليا: غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعيةعلقت النجمة العالمية أنجلينا جولي يوم الأربعاء على القصف الإسرائيلي الذي شهده مخيم جباليا بغزة وأسفر عن أكثر 'من 400 شهيد وجريح'، وفق الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

'أطباء بلا حدود' تصف الوضع في غزة بأنه 'كابوس'أكدت توقف مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني عن العمل الأربعاء الذي يعد المستشفى الوحيد في غزة لمرضى السرطان...

خروج مستشفى الصداقة في غزة عن العمل يهدد حياة مرضى السرطان

مستشفى في غزة: خرجنا عن الخدمة بسبب نفاد الوقودأعلن مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة، خروج المستشفى عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود، الأربعاء، مطالبا بتحرك لإنقاذ 10 آلاف من مرضى السرطان من الموت.

التخصصي يحتفي بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاويفي خطوة جديدة تمنح مرضى السرطان بريق أمل وطوق نجاة، احتفى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، بنجاحه في علاج مريض السرطان الدم اللمفاوي رقم 100، باستخدام تقنية الخلايا...

مستشفى صحة الافتراضي يكشف لزوّار 'ملتقى الصحة العالمي' خدماته المقدمة عن بُعد

