'السياحة': السعودية بالمركز الثاني عالميًّا في نمو السياح الوافدين خلال 7 أشهر من 2023

كشفت وزارة السياحة عن وصول السعودية إلى المركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023..وعلى هامش فعاليات مبادرة 'مستقبل الاستثمار' في الرياض كشف نائب وزير السياحة محمود عبدالهادي، إلى أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد الزوار إلى المملكة بنسبة وصلت إلى 45% مقارنة بعام 2019؛ إذ بلغ عدد الزوار الدوليين نحو 16.5 مليون زائر..

وأكد 'عبدالهادي' أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذا الارتفاع الكبير في عدد الزوار إلى المملكة، ومن بين هذه العوامل يأتي التنوع الكبير في المعروض السياحي في المملكة، والذي يتضمن وجهات سياحية عديدة مثل المدن الكبيرة، والمناطق الساحلية، والوجهات الجبلية..وأشار إلى أن سهولة الوصول إلى المملكة وتوفر التأشيرة الإلكترونية التي تم توسيعها لتشمل المزيد من الدول؛ أسهمت أيضًا في زيادة الزيارات والإنفاق في المملكة وفقًا لحديثه لـ'سي إن إن'..

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