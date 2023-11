'السلمي' لـ'سبق': الإنسان السعودي هدف التنمية الأول

وحتى يتحقق ذلك لا بد من دعم ممكّنات نجاح الاستثمار التعليمي؛ للتغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون'..وأردفت بأن الاستثمار التعليمي، كغيره من الاستثمارات الأخرى، يتأثر بالعوامل الخارجية. ولعل من أبرز هذه العوامل 'جائحة كورونا'، التي أحدثت اضطرابًا عالميًّا لجميع اقتصادات الدول..

ALMOWATENNET: روبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةروبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال نجح البرتغالي روبن نيفيز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال في شباك فريق الحزم في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تعلن ضرب 11 ألف هدف في قطاع غزة منذ بدء الحربأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه ضرب أكثر من 11 ألف هدف لـ«منظمات إرهابية» في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

ALMOWATENNET: هدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةهدف يفصل حمدالله عن رقم تاريخي بكأس الملك واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه اللافت ضمن منافسات بطولة كأس خادم

ALMOWATENNET: سافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةسافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد تألق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بشكل لافت في دوري روشن السعودي،

CNNARABIC: تفاعل مع هدف 'مُذهل' لكريم بنزيما خلال مباراة اتحاد جدة والفيحاءسجّل كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة، هدفاً جميلاً للغاية في شباك نادي الفيحاء، في أعقاب مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، وضمن مباريات كأس الملك السعودي.

CNNARABIC: احتكاك قوي بين كريستيانو رونالدو ولاعب الاتفاق.. وهذا ما فعلاه بعد نهاية المباراةشهدت مباراة نادي النصر ومنافسه الاتفاق، على أرض ملعب 'الأول بارك'، مساء الثلاثاء، وضمن منافسات كأس الملك السعودي، احتكاك قوي بين اللاعب كريستيانو رونالدو ونظيره جاك هيندري.

