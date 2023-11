'الزعاق': يتساوى الليل والنهار بجميع الكرة الأرضية في هذين اليومين

وأضاف أن كل مناطق العالم يختلف فيها طول الليل عن النهار، ما عدا المناطق الواقعة على خط الاستواء فإنهما يتساويان طوال أيام العام. .وأضاف الزعاق، عبر حسابه في منصة 'إكس': بسبب كروية الأرض فإن فصول المناطق الواقعة شمال خط الاستواء تُخالف تلك الواقعة جنوبه، فنحن الآن نستقبل فصل الشتاء وهم يستقبلون الصيف. .ولفت إلى أن الشمس الآن عمودية أو شبه عمودية على المناطق الواقعة جنوب خطة الاستواء.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: لماذا خسر بونو جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية ؟لماذا خسر بونو جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية ؟

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: أبناء أسطورة ريال مدريد يحرمونه من جائزة تاريخيةرغم فوز الأسطورة ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، إلا أن صحيفة 'فرانس فوتبول' الفرنسية لم تمنح النجم الأرجنتيني جائزة 'الكرة الذهبية السوبر'.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AKHBAAR24: 'الانضباط' تُغرم ثلاثي 'روشن'.. و'تنصف' النصرأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الكرة إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية تسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال؛ لتأخر لاعبيه في الدخول لأرضية ملع

مصدر: Akhbaar24 | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: مصر توجه ضربات متتالية إلى دولار السوق الموازيةشهدت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية للعملة في مصر تراجعا ملحوظا منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، لتتراوح الأسعار خلال اليومين الماضيين تحديدا بين 42

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بونو يكشف سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية (فيديو)أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو المحترف في صفوف الهلال السعودي أن مشاركته في مباراة فريقه أمام الحزم أمس الاثنين في ثمن نهائي كأس الملك، أهم من حضوره حفل الكرة الذهبية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الكرة الذهبية السوبر.. متى يتوج بها ميسي ومن هو منافسه الوحيد؟اعتاد ليونيل ميسي على صناعة التاريخ، حيث وصل إلى إنجاز آخر في حفل الكرة الذهبية لعام 2023 في باريس أمس الاثنين، عندما توج بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕