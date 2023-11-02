'الربيعة': خادم الحرمين وولي العهد تبرعا بـ 50 مليون ريال لحملة إغاثة الشعب الفلسطيني

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني. .

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