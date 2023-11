'الذيابي': المعمول به في نظام التقاعد هو التاريخ الهجري

ومن جانبه، قال المتخصص بالإدارة عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة في جامعة الملك سعود مستشار الموارد البشرية، الدكتور خليل الذيابي: 'جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس ‫التاريخ الميلادي، ثم ذكر استثناءَين، هما ما كان مرتبطًا بأحكام بالشريعة الإسلامية، فتكون احتساب المدد بالتاريخ الهجري، ‏وأيضًا ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري؛ لذلك أنظمة مؤسسة التقاعد وأنظمة التأمينات الاجتماعية نصت على أن...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: التأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالتأمينات: احتساب العمر في نظام التأمينات يتم بالتقويم الهجري أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالتقويم الهجري.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'التأمينات الاجتماعية' تحسم الجدل.. سن التقاعد بالهجري أم الميلادي؟أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أن سن التقاعد للموظف في نظام التأمينات الاجتماعية سيظل بالهجري.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: احتساب المدد في الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلاديوافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الكرة الذهبية السوبر.. متى يتوج بها ميسي ومن هو منافسه الوحيد؟اعتاد ليونيل ميسي على صناعة التاريخ، حيث وصل إلى إنجاز آخر في حفل الكرة الذهبية لعام 2023 في باريس أمس الاثنين، عندما توج بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: المغرب: إصلاح أنظمة التقاعد ينطلق بداية 2024قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، إن الحكومة قررت البدء في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس مع بداية عام 2024.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الصحة العالمية: الغارات قرب مشفى الصداقة التركي الفلسطيني مقلقةالمستشفى المذكور هو الوحيد المختص بعلاج مرضى السرطان في غزة - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕