'الدفاع' تنظّم دورات تدريبية وورشة عمل لتعزيز التعاون الإعلامي العسكري الخليجي

نظّمت وزارةُ الدفاع، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثّلةً في قطاع الشؤون العسكرية، دوراتٍ تدريبية متخصصة وورشة عمل في كلٍّ من الرياض وجدة، استهدفت تطويرَ القدرات الإعلامية في الجهات المشاركة ضمن منظومة دول المجلس، وذلك في إطار التعاون العسكري الإعلامي الخليجي المشترك..

واستعرضت الدورةُ الأولى 'مهارات التصوير الاحترافي' أساليبَ ومفاهيم التصوير الاحترافي ومجالات استخدامها؛ للتعرّف على أحدث البرامج الإنتاجية وبرامج المعالجة، فيما تناولت الدورةُ الثانية 'مهارات الإخراج الاحترافي'، أحدثَ تقنيات الإخراج والأجهزة المتخصصة في هذا المجال، ومراحل الإنتاج الأساسية، ودور المخرج خلالها..

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