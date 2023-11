'الخليجية العامة' تربح 2.3 مليون ريال في الربع الثالث

الارتفاع في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 14,858 ألف ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 191.44% . ويرجع ذلك إلى انخفاض مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 26,481 ألف ريال ، أي بانخفاض قدره 33.52%، على الرغم من انخفاض إيرادات التأمين بمقدار 7,200 ألف ريال ، أي بنسبة 9.40% ، وارتفاع النفقات الصافية من عقود إعادة التأمين المُحتفظ بها بمبلغ 4,423 ألف ريال ، أي بارتفاع قدره 82.32 %الارتفاع في صافي المصروفات التشغيلية بمبلغ 3,650 ألف ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 448.40 % .

