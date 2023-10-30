'الحمادي': شركة تابعة توقع اتفاقية مع 'نوبكو' و'سانوفي' لتوطين صناعة الأنسولين

تم توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء مصنع متخصص في السعودية لتصنيع وتعبئة الأنسولين و سيتم تحديد تكلفة المشروع لاحقاً. ومن المتوقع ظهور الأثر المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2024م.

تم توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء مصنع متخصص في السعودية لتصنيع وتعبئة الأنسولين و سيتم تحديد تكلفة المشروع لاحقاً. ومن المتوقع ظهور الأثر المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2024م.

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توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في السعوديةشهد ملتقى الصحة العالمي اليوم، توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في المملكة، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية... اقرأ أكثر ⮕

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وزير الصناعة: توطين صناعة الإنسولين في المملكة بنسبة 90% (فيديو)صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕