'التعاون الإسلامي' تدين مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

وحذّرت المنظمة من خطورة استهداف المستشفيات في قطاع غزة سواء بالقصف أو نفاذ الوقود لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة ويشكل جريمة إبادة جماعية. جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي من أجل التحرك العاجل لمنع حدوث كارثة إنسانية من خلال توفير المستلزمات الضرورية لتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه العسكري وضمان إيصال الاحتياجات الأساسية وقوافل الإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة.

